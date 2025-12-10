بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر و رئیس کمیسیون دانشجویی استان در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر برگزار شد، ضمن تبریک روز دانشجو، «امید» را سرمایه بنیادین جامعه برای حرکت از سکون و فرسایش به سمت پویایی و رشد بیان و اظهار کرد: امید، در دو سطح فردی و اجتماعی دارای آثار ارزشمندی است که نیاز به توجه و برنامه ریزی دارد.
احسان جهانیان افزود: قدرت «امید» در سطح فردی موجب تاب آوری، تقویت اراده و ارتقای سلامت روان است و این سه عامل، آثاری همچون واقع بینی، برنامه ریزی و استقامت را در پی خواهد داشت.
معاون استاندار بوشهر در ادامه ارزش «امید» در سطح اجتماعی را شامل تقویت همبستگی، اعتماد عمومی و مشارکت جمعی بیان کرد و گفت: دستیابی به این مؤلفهها، موجب تقویت قدرت حل مسائل، بهبود ساختارها و حرکت به سمت توسعه خواهد شد.
معاون استاندار بوشهر با ذکر مثالی یادآور شد: حرکت مشارکتی شهروندان خیّر هم استانی در نهضت مدرسه سازی، رتبه اول استان در نهضت مدرسه سازی برای تحقق عدالت آموزشی را محقق کرد.
جهانیان تصریح کرد: هرگاه احساس بی انگیزگی، نارضایتی، ناتوانی و کاهش مشارکت شد، باید نگران بود که احتمال به صدا در آمدن رنگ خطری ناامیدی است.
معاون سیاسی استاندار بوشهر با تشریح آیه ۵۳ از سوره زمر که خداوند بشارت عفو و بخشش به گنهکاران را میدهد، افزود: ناامیدی همواره مورد نکوهش بوده و از منظر فردی و اجتماعی تکالیف متعدد برای همگان وجود دارد تا ضمن امیدواری، امید بخش نیز باشند.
جهانیان با اشاره به نقش دانشگاه و دانشجویان در این زمینه، یادآور شد: دانشجو باید علاوه بر امیدواری، امید نیز بسازد چرا که آینده جامعه و توسعه کشور از درون دانشگاه تبلور مییابد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهرنیز با تبریک روز دانشجو به دانشجویان، بر جایگاه مؤثر آموزشهای مهارتی در تحقق نیازهای صنعت کشور تأکید کرد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر با اشاره به آینده روشن دانشجویان این دانشگاه گفت: در شرایطی که صنعت کشور بیش از آنکه به فارغالتحصیلان تحصیلات تکمیلی نیاز داشته باشد، به کارشناسان متخصص نیازمند است، دانشگاه ملی مهارت یکی از مهمترین مراجع تأمین نیروی انسانی توانمند و کارآمد برای صنایع داخلی محسوب میشود.
احسان بهمیاری همچنین آمار بالای اشتغال دانشآموختگان دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر را نشانهای از اثربخشی این مدل آموزشی دانست و افزود: برخلاف بسیاری از مراکز آموزش عالی که دغدغه اشتغال دانشآموختگان دارند، فارغالتحصیلان دانشگاه ملی مهارت جایگاه خود را در بخشهای مختلف صنعت پیدا میکنند و این یک نقطه قوت بزرگ برای دانشگاه و استان بوشهر است.
در پایان این مراسم از ۴۴ دانشجو دختر و پسر برتر دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر شامل ۲۶ دانشجوی برتر دانشکده دختران و ۱۸ دانشجوی دانشکده پسران برگزیده نیمسال تحصیلی ۴۰۴-۱۴۰۳ تجلیل شد.