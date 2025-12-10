برگزاری جشن دانشجویی در دانشگاه ملی مهارت بوشهر

جشن روز دانشجو با تجلیل از ۴۴ دانشجوی برتر دختر و پسر در دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر برگزار شد و دانشجویان این روز را با برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی جشن گرفتند.