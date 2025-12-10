به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛علیرضا آنجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به گلستان و مراسم افتتاح چمن مصنوعی زمین ورزشی اردوگاه توسکستان از آغاز دور جدید پوشش مددجوهای پشت‌نوبتی دریافت مستمری تا معافیت مالیاتی مشارکت‌های مردمی خبر داد.

محمدکریم آریا مشاور امور مجلس رئیس سازمان بهزیستی کشور از معافیت مالیاتی خیران بهزیستی خبر داد.

قدسیه آبشناس مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه جابجایی زمین به بهزیستی بابت انتقال کمپ ماده ۱۶ توسکستان به آق قلا گفت: بر اساس این تفاهم نامه ۳۰ هزار مترمربع زمین در اختیار اداره کل بهزیستی گلستان قرار گرفت تا کار ساخت و ساز و انتقال کمپ ماده ۱۶ (معتادین متجاهر) از فضای اردوگاه آموزشی و تفریحی توسکستان انجام شود.



