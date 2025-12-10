پخش زنده
فرمانده انتظامي "کهنوج"از کشف2 دستگاه خودروي سرقتي با اجراي هدفمند طرح مهار در عمليات هاي 24 ساعته پليس اين شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداسیمای مرکز کرمان سرهنگ "احمديوسفي" در تشريح اين خبر گفت: پس از اعلام سرقت يک دستگاه خودروي پرايد و يک پيکان وانت در سطح شهر کهنوج پيگيري موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت.
وي افزود:در اين رابطه با اجراي ضربتي و هدفمند طرح مهار و حضور به موقع گشت هاي انتظامي، سارقان عرصه را بر خود تنگ ديده و با بر جاي گذاشتن خودروها در مناطق حاشيه شهر از محل متواري شدند.
سرهنگ "احمديوسفي" اظهار داشت:خوشبختانه اين 2 خودروي مسروقه کشف و تحويل مالباختگان شد و سرنخ هايی در رابطه با هويت سارقان نيز به دست آمده که پي جوئي هاي پليسي براي شناسايي و دستگيري آنان در دستور کار قرار دارد.