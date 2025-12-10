/.

به گزارش خبرگزاری صداسیمای مرکز کرمان سرهنگ "احمديوسفي" در تشريح اين خبر گفت: پس از اعلام سرقت يک دستگاه خودروي پرايد و يک پيکان وانت در سطح شهر کهنوج پيگيري موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت.

وي افزود:در اين رابطه با اجراي ضربتي و هدفمند طرح مهار و حضور به موقع گشت هاي انتظامي، سارقان عرصه را بر خود تنگ ديده و با بر جاي گذاشتن خودروها در مناطق حاشيه شهر از محل متواري شدند.

سرهنگ "احمديوسفي" اظهار داشت:خوشبختانه اين 2 خودروي مسروقه کشف و تحويل مالباختگان شد و سرنخ هايی در رابطه با هويت سارقان نيز به دست آمده که پي جوئي هاي پليسي براي شناسايي و دستگيري آنان در دستور کار قرار دارد.