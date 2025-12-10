پخش زنده
شهروندخبرنگاران استان قزوین با ارسال تصاویر و گزارشهای خود، از جلوههای بکر طبیعت تا دغدغههای ایمنی جادهها و پروژههای عمرانی روستایی روایت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ از قابهای طبیعت زیاران و حیاتوحش باشگل تا مشکلات ایمنی جادهها و پروژههای عمرانی روستایی، روایتهای تازهای از استان قزوین توسط شهروندخبرنگاران به تصویر کشیده شد.
طبیعت بکر و چشمنواز زیاران آبیک قابهای دیدنی از زیباییهای پاییزی را به نمایش گذاشته است.
تصاویر کبک چیل و آهو در منطقه باشگل، نمادی از تنوع زیستی استان قزوین را نشان میدهد.
یکی از شهروندان با ارسال تصویری طنزآمیز، ضربالمثل «نه به آن شوری شور و نه به این بینمکی» را روایت کرده است.
استوانههای ایمنی کارگذاشتهشده با سیمان در جاده اشتهارد ـ بوئینزهرا به معضلی برای خودروهای عبوری تبدیل شده و خطر بروز سانحه را افزایش داده است.
زیرسازی و آسفالت بخشی از راه روستاهای مزرعه محمودی، اسدآباد خورین و خرزان در بخش کوهین به طول دو کیلومتر به پایان رسیده است.