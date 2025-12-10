به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر کمیسیون برنامه‌ ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون، ۶۱ بازرسی توسط نهادهای متولی در استان انجام شده و چهار پرونده قاچاق برنج خارجی کشف شده است.

محمدرضا دبیری افزود: برنج های کشف شده به دلیل رعایت نکردن ضوابط خرید و فروش، حمل، نگهداری و توزیع در شبکه فروش، کالای قاچاق محسوب می شوند و گرنه برای واردات این اقلام خارجی همه تشریفات واردات رعایت شده است.

وی باقدردانی از پلیس اقتصادی خراسان رضوی و دیگر دستگاه‌ های مرتبط در حوزه کشف و شناسایی اقلام قاچاق گفت: برخورد با سودجویان در خصوص قاچاق کالا بویژه اقلام اساسی مورد نیاز شهروندان در استان ادامه می یابد.