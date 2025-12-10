به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان سرهنگ "خالقي" در اين خصوص گفت: در راستاي برخورد با عاملان حمل و توزيع موادمخدر و سوداگران مرگ طرح آرامش در شهر با رويکرد پاکسازي مناطق از قبل شناسايي شده در دستور کار پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وي با اشاره به اجراي اين طرح در مراحل پنهان و آشکار در سراسر استان افزود: در مرحله اول اجراي اين طرح ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر مرکز استان با هماهنگي قضايي و همياري عوامل شهرداري به مناطق تحت استفاده معتادان متجاهر در حاشيه شهر اعزام و اين اماکن را از لوث وجود معتادان خياباني و خرده فروشان مواد مخدر پاکسازي کردند.

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان با اشاره به استمرار اين طرح ها، از والدين و خانواده ها نيز خواست ضمن خودمراقبتي و نظارت بر فرزندان جوان و نوجوان خود در زمينه پيشگيري از گرايش به هر نوع ماده مخدر، وجود پاتوق استعمال مواد افيوني و فعاليت خرده فروشان در محله خود را به پليس گزارش کنند