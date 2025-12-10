اعتیاد را با نگاه پیشگیرانه و درمانمحور مهار کنیم
معاون سیاسی، اجتماعی و انتظامی استانداری البرز گفت: مبارزه با مواد مخدر نیازمند آموزش عمومی و مشارکت مردمی است. نگاه ما به آسیب اعتیاد مقابله کورکورانه نیست؛ بلکه رویکردی اجتماعی، درمانی و پیشگیرانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، قدرتالله سیف در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مواد مخدر استان البرز، بر ضرورت تداوم و تقویت اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای در حوزه مواد مخدر، بهویژه مواد مخدر صنعتی و نوظهور تأکید کرد.
سیف با قدردانی از رسانهها بهویژه صداوسیمای استان برای پوشش مستمر موضوعات اجتماعی، اظهار کرد: امروز با پدیدهای روبهرو هستیم که بخشی از آن ناشناخته است و بسیاری از مردم شناخت دقیقی از مواد مخدر صنعتی جدید ندارند؛ بنابراین آموزش عمومی باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
او مدارس، مساجد و سایر محیطهای اجتماعی را بهترین بستر برای اجرای برنامههای آموزشی دانست و افزود:باید آگاهیبخشی را از سنین آسیبپذیر آغاز کنیم. دانشآموزان دبیرستانی در رنج سنی قرار دارند که بیشترین خطر، آنها را تهدید میکند و لازم است کنترل، نظارت و آموزشهای هدفمند در این بخش با جدیت دنبال شود.
معاون استاندار البرز همچنین به اقدامات دستگاههای مختلف اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان در حوزه شناسایی و درمان، شهرداریها در زمینه جمعآوری و ساماندهی معتادان متجاهر، و فراجا در بخش مقابلهای وظایف مشخصی دارند که باید با هماهنگی کامل دنبال شود.
سیف وضعیت استان را در کنترل و مدیریت آسیبهای ناشی از مواد مخدر مطلوب و رو به بهبود توصیف کرد و افزود:اگر شهروندان عزیزمان توجه کنند، تعداد معتادان متجاهر در سطح شهر بهطور محسوسی کاهش یافته و وضعیت بصری و اجتماعی شهر نیز بهتر شده است. این نتیجه برنامهریزی و مشارکت تمامی دستگاههاست و باید با قدرت ادامه یابد.
او با تأکید بر نگاه انسانی و درمانمحور به افراد گرفتار اعتیاد گفت: در استان البرز اعتقاد راسخ داریم که فرد گرفتار در دام اعتیاد، یک بیمار است و باید تحت درمان قرار گیرد. نگاه ما مقابله کورکورانه نیست؛ بلکه رویکردی اجتماعی، درمانی و پیشگیرانه است.
سیف در پایان با اشاره به ضرورت مشارکت مردم افزود: موفقیت در پاکسازی استان از این آسیب اجتماعی بدون همکاری مردم ممکن نیست. امیدواریم با همافزایی همه دستگاهها و همراهی مردم، بتوانیم بهصورت جدی آسیبهای ناشی از مواد مخدر را به حداقل برسانیم.