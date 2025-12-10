استاندار لرستان در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان افزود: برهمین اساس استان با برنامه محوری و کار عملی، مدیریت می‌شود و لازمه این کار نیز مشارکت صاحب نظران و کارشناسان است.

سید سعید شاهرخی گفت: برنامه توسعه پنج ساله استان با هزار نفرساعت کار کارشناسی تدوین شده که البته برنامه‌ای سیال و قابل اصلاح در مسیر است.





استاندار لرستان تأکید کرد: براساس این برنامه کار سلیقه‌ای یا مطابق با خواست اشخاص یا جریان‌های خاص انجام نمی‌دهیم و مطالبات و منافع یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر مردم استان را در نظر می‌گیریم.





شاهرخی با بیان اینکه پنج هزار پروژه بزرگ و کوچک در استان وجود دارد، اضافه کرد: اگر قرار باشد به روال چهل سال اخیر کار ادامه یابد، تا ۵۰ سال دیگر به اتمام نخواهند رسید.





وی با تأکید براینکه منابع استان را برای دلخوشی افراد محدودی هزینه نمی‌کنیم، ادامه داد: این منابع را برای زیرساخت‌های توسعه‌ای مانند راه آهن، گردشگری، صنایع و معادن هزینه می‌کنیم.





استاندار لرستان با اشاره به وضعیت دانشگاه‌های استان اشاره کرد و یادآور شد: دانشگاه‌های استان از واحد‌های خوب و تاثیرگذار هستند و اساتید این استان رتبه جهانی و ممتاز دارند.



