در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گرمسار، از سه مرکز درمانی زیرمجموعه تأمین اجتماعی در غرب استان سمنان مورد بازدید و برنامه‌های توسعه‌ای این مراکز اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر به استان سمنان، با حضور در شهر ایوان‌کی و اهدای شاخه‌های گل، یاد و آرمان‌های والای شهدای گمنام این شهر را گرامی داشت و سپس روند ارائه خدمات درمانی در سه مرکز زیر مجموعه تأمین اجتماعی در غرب استان را مورد بررسی قرار داد.

احمد میدری، در نخستین مقصد سفر خود در شهرستان گرمسار، از درمانگاه تأمین اجتماعی ایوان‌کی بازدید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه با حضور در شهر گرمسار، از درمانگاه شبانه‌روزی تأمین اجتماعی و همچنین طرح توسعه درمانگاه تأمین اجتماعی این شهرستان نیز بازدید کرد.

میدری در حاشیه این بازدید‌ها با اشاره به صنعتی بودن غرب استان سمنان و آمار بالای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، از تقویت زیرساخت‌های درمانی این منطقه خبر داد و گفت:

طرح توسعه درمانگاه تأمین اجتماعی گرمسار در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی سازمان تأمین اجتماعی تصویب شده و این اقدام، نیاز مهم حوزه درمانی و بهداشتی مردم منطقه را پوشش خواهد داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین افزود:به دنبال اجرای یک مدل جدید برای احداث بیمارستان تأمین اجتماعیدر گرمسار هستیم که با همکاری وزارت بهداشت، مشارکت خیرین و همراهی صنایع منطقه در حال پیگیری است.

میدری از آغاز به کار ۳۲ مرکز درمانی جدیددر سال جاری تاکنون زیر نظر تأمین اجتماعی در کشور هم خبر داد و توسعه درمانگاه‌های عمومی و تخصصی را یکی از برنامه‌های جدی اعلام کرد و گفت:در یک دهه گذشته، کشور در حوزه ساخت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی ورودی نداشته، اما در گرمسار تلاش می‌کنیم با مدل مشارکتی، این روند را تغییر دهیم