به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی کماکان طی امروز و تا ساعاتی از روز پنجشنبه شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود که با شدت و ضعف علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید (تندباد‌های لحظه‌ای) در همه نقاط استان بارش باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف، رگبار تگرگ، احتمال صاعقه پیش بینی می‌شود.

کبری غفوری نژاد افزود: پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره در این مدت در همه نقاط بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محور‌های مواصلاتی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازه‌ها، خطر سقوط اشیا را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: در صورت عدم تغییر در الگو‌های دریافتی، مجدداً از جمعه شب و طی روز‌های آغازین هفته آتی با فعالیت موج دوم سامانه، در سطح استان افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع بارش‌هایی بصورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق را انتظار داریم.