هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه اول به میزبانی باشگاه استقلال مشهد شروع شد و استقلالیها و شهدابیها با دو برد متوالی راهی مرحله نیمه نهایی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شده است:
گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا
گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان
هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک از امروز چهارشنبه (۱۹ آذر) به میزبانی باشگاه استقلال در مجموعه ورزشهای ساحلی شهرداری مشهد آغاز شد و به مدت سه روز پیگیری میشود.
در نخستین روز این رقابتها شش دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:
فولاد هرمزگان ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۷)
استقلال مشهد ۲ – شهداب جوان بافق صفر (۲۱ بر۱۸ و ۲۱بر۱۹)
شهداب بافق ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۷)
پاس بندر ترکمن ۲ – شهدای جوان بافق یک (۱۹ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۷ و ۱۵ بر ۱۱)
فولاد هرمزگان صفر – شهداب بافق ۲ (۲۴ بر ۲۶ و ۱۸ بر۲۱)
استقلال مشهد ۲ – پاس بندر ترکمن یک (۱۷ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۷ و ۱۵ بر ۱۱)
بدین ترتیب دو تیم استقلال مشهد (مهدی فرهادی، پویا قصابیان و محمدمهدی رضایی) با هدایت حمید علیشاهی و شهداب بافق (حسین نظری، مهدی محفوظی، مهدی پورمقدم، حسین پورمقدم و جواد برزگری) با مربیگری محمدجواد نظری با کسب دو برد متوالی راهی دیدار نیمهنهایی شدند.
چهار تیم صعودکننده دیگر (فولاد هرمزگان، شهداب جوان بافق، پاس بندرترکمن و پاس آق قلا) در مرحله نخست حذفی به مصاف یکدیگر میروند تا حریف این دو تیم شوند.
همچنین رازین پلیمر میزبان هفته دوم این رقابتها در گروه دوم است و تیمها جمعه ۲۱ آذر وارد تهران خواهند شد و مسابقات ۲۲ تا ۲۴ آذر پیگیری میشود.
هفته نخست لیگ برتر والیبال ساحلی در شهرهای آق قلا و مراغه پیگیری شد و تیمهای فولاد هرمزگان و بندر پیکان دیر به مقام قهرمانی دست یافتند.
مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز میشود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیمها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال می روند و قهرمان هر هفته مشخص میشود.