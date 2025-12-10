پخش زنده
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران گفت: مادران و همسران شهدا؛ پیشتازان صبر، ایثار و مقاومت در دوران دفاع مقدس ۸ ساله بودند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار پاسدار رمضان شریف در مراسم رونمایی از آثار تازه منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس که به نقش زنان در دفاع مقدس میپردازد، افزود: مادران و همسران شهدا با ایثار، صبوری و خلق حماسههای ماندگار، ستون اصلی مقاومت ملی بودند و روایتهای آنان هنوز بهطور شایسته ثبت نشده است.
وی گفت: در طول سالهای دفاع مقدس هزاران حماسه از سوی زنان این کشور رقم خورد که بخش عمدهای از آنها هنوز در قالب آثار مکتوب و هنری ثبت نشده است.
سردار شریف افزود: امروز که دشمنان با جنگ شناختی، روایتهای غلط را جایگزین حقیقت میکنند، مستندسازی نقش زنان وظیفهای ضروری و فوری است.
وی گفت: مادران و همسران شهدا پیشتازان واقعی صبر و مقاومت در سختترین روزهای تاریخ این سرزمین بودند و هر یک از آنان، در کنار عضویت در خانواده ایثارگران، خود یک رزمنده تمامعیار بهشمار میرفتند.
سردار شریف با اشاره به اینکه دشمنان تلاش دارند تصویرسازی وارونهای از جامعه زنان ایران ارائه دهند، افزود: زنان ایرانی در چهار دهه گذشته در عرصههای علمی، اجتماعی و فرهنگی رشد چشمگیری داشتهاند و بسیاری از این موفقیتها ریشه در همان روحیه ایثار دوران دفاع مقدس دارد که مادران و همسران شهدا آن را در جامعه نهادینه کردند.
رمضان شریف گفت: همچنین کمکاری در ثبت و بازنمایی هنرمندانه نقش زنان در جنگ را یکی از خلأهای جدی حوزه فرهنگ دفاع مقدس است و اینگونه کتابها، قدمی برای جبران این خلاء است.
وی افزود: نسلهای آینده باید بدانند که پیروزی ملت ایران تنها حاصل رشادت رزمندگان نبود، بلکه پشتوانهای عظیم از صبر، مدیریت و ایثار زنان نیز داشته است.
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تا کنون بیش از یکصد عنوان کتاب با موضوع فرماندهان، رزمندگان و پیشگامان جنگ تحمیلی منتشر و روانه بازار نشر کرده است.