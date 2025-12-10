روایتی از صبر مادران چشمانتظار شهدای جاویدالاثر
بیش از ۳۷ سال از پایان دفاع مقدس میگذرد، اما دلهای مادرانی که فرزندانشان جاویدالاثر ماندهاند همچنان در جستوجوی نشانی از عزیزانشان میتپد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ زمان زیادی از پایان دوران حماسه و دفاع مقدس گذشته است، اما برای مادرانی که فرزندانشان همچنان جاویدالاثر هستند، هنوز ثانیهها به امید نشانی از بازگشت عزیزانشان رقم میخورد.
صبر این مادران تنها یک واژه نیست؛ روایتی است از ایستادگی، ایمان، امید و عشق بیپایانی که در طول سالها خاموش نشده است.
این مادران با تأسی از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، معنای واقعی استقامت را در زندگی خود متجلی ساختهاند، هر روزشان با یاد فرزندی میگذرد که رددی از او نیست، اما امید در قلبشان زنده است.
این روایت ماندگار، احترام عمیق جامعه به مقام مادران شهدا و بهویژه مادران شهدای جاویدالاثر را یادآور میشود؛ مادرانی که صبرشان، خود تاریخ دیگری از مقاومت است.