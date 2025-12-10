

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرماندار قصرشیرین در حاشیه اجرای رفع تصرف این اراضی، بر برخورد قاطع با هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی و حفظ کاربری زراعی و باغی اراضی شهرستان تأکید کرد.

محمد شفیعی افزود: امروز تیم یگان حفاظت اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برای صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای قانون حفظ کاربری در محل حاضر شد و عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان انجام گرفت.

وی یادآور شد که مالک زمین پیش‌تر برای دریافت موافقت اصولی اقدام و حتی تعهد کتبی داده بود، اما طی حدود یک سال هیچ اقدام جدی در مسیر قانونی انجام نداده و در عوض به تغییر کاربری غیرمجاز روی آورده بود؛ بنابراین پس از طی روند قضایی، امروز در حضور خود مالک، مستحدثات غیرمجاز تخریب شد.

فرماندار قصرشیرین اعلام کرد در این عملیات، حدود ۱۹ هکتار از اراضی که بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط، از جمله جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط، دچار تغییر کاربری شده بود، به وضعیت قبلی بازگردانده شد.

او گفت : در این محدوده، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز شامل سرویس‌های بهداشتی، تیر‌های برق و روشنایی و فضا‌هایی با کاربری تجاری ایجاد شده بود و حتی اقلامی مانند تعداد قابل توجهی پرینتر در این زمین رها شده بود که همگی در چارچوب حکم صادره جمع‌آوری یا تخریب شدند.