رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران از برنامه جدی این کمیسیون برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی، جذب سرمایه و ایجاد سازوکار موثر برای مرمت و احیای بنا‌های تاریخی کشور از سوی بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید مصطفی موسوی گفت : ظرفیت‌های غنی گردشگری و میراث فرهنگی ایران در حوزه بنا‌های تاریخی با برخی تهدیدات مواجه شده است و بسیاری از بنا‌های تاریخی همچنان در معرض فرسودگی و رهاشدگی قرار دارد. در چنین شرایطی ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حوزه مرمت و احیای این بناها، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حفظ هویت تاریخی کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به برگزاری نخستین نشست مشترک اتاق بازرگانی ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت میراث فرهنگی، وزارت نفت و سرمایه گذاران بخش خصوصی با موضوع ضرورت ورود و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مرمت و احیای بنا‌های تاریخی در هفته آینده افزود : بنا‌های تاریخی تنها نماد‌های فرهنگی نیستند؛ بلکه می‌توانند موتور محرک اقتصاد گردشگری باشند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت : اگر نگاه به میراث فرهنگی صرفاً نگاه هزینه‌ای و موضوع هزینه‌بر باشد، سرنوشت بسیاری از بنا‌های ارزشمند و تاریخی کشور تخریب تدریجی خواهد بود. اما زمانی که به آثار و بنا‌های تاریخی ایران به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری نگاه شود، حتی مرمت و احیای این بنا‌ها به یک فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل می‌شوند که نه تنها به حفظ آثار تاریخی کشور کمک می‌کند که صنعت گردشگری و استغال محلی را نیز رونق می‌دهد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ، مهمترین شرط ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بازسازی و مرمت آثار تاریخی را وجود سازوکار‌های شفاف و قابل اتکاء در حمایت از سرمایه گذاران اعلام کرد و گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی زمانی حاضر به ورود به موضوع مرمت بنا‌های تاریخی می‌شوند که بدانند پس از سرمایه‌گذاری، امکان بهره‌برداری بلندمدت و اقتصادی از این مجموعه‌ها را خواهند داشت.

موسوی افزود : واگذاری بلندمدت بنا‌های تاریخی به سرمایه‌گذاران با رعایت قوانین و مقررات مرتبط که با هدف بهره برداری اقتصادی از این آثار به مرمت و احیای بنا‌های تاریخی اقدام کرده‌اند نه تنها جبران هزینه‌های انجام شده برای مرمت این آثار را خواهد کرد که می‌تواند به کسب سود منطقی برای سرمایه‌گذاران نیز منجر شود.

وی در خصوص نقش نظارت دقیق وزارت میراث فرهنگی و دستگاه‌های مسئول بر روند مرمت و احیای بنا‌های تاریخی در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی گفت: نظارت مسئولانه دستگاه‌ها و رها نکردن سرمایه گذاران در مرحله مرمت و احیای بنا‌های تاریخی ، عامل اصلی آسیب ندیدن اصالت معماری و هویت بنا‌های تاریخی در روند مرمت و احیای آن هاست.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان میان نظارت فنی دولت و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در روند زنده شدن بنا‌های تاریخی نیازمند مرمت و احیاء ، توازن برقرار کرد افزود : این اقدام به این منظور انجام می شودکه هم سرمایه‌گذار ، انگیزه ورود به سرمایه گذاری در این بخش را داشته باشد و هم آثار و بنا‌های تاریخی کشور از خطر آسیب دور بمانند و تبدیل به مقاصد گردشگری سودآور برای سرمایه گذاران بخش خصوصی شوند.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به مرمت و احیای بنا‌های تاریخی نه تنها به حفظ هویت تاریخی کمک می‌کند که آینده جوامع محلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

موسوی گفت : احیای هر بنای تاریخی می‌تواند زنجیره‌ای از مشاغل را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری فعال کند. از استادکاران مرمت تا صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک گردشگری و اقامتگاه‌های بومگردی، رستوران‌ها و خدمات محلی نیز می‌توانند از منافع اقتصادی حاصل از احیا و بهره برداری از بنا‌های تاریخی رها مانده و نیازمند مرمت برخوردار شوند.

وی افزود : احیای بنا‌های تاریخی کشور می‌تواند به رونق گردشگری، اقتصاد محلی و مهاجرت معکوس به شهر‌ها و روستا‌های کشور کمک کند و به توسعه پایدار در بسیاری از مناطق کشور منجر شود.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به مرمت و احیای بنا‌های تاریخی فراوان کشور نیست، تاکید کرد: مشارکت بخش خصوصی تنها راه جلوگیری از رهاشدگی و تخریب آثار تاریخی ارزشمند کشور است.

موسوی افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانند با مرمت و بهره‌برداری اصولی از بنا‌های تاریخی، این آثار را دوباره به چرخه حیات و اقتصاد کشور بازگردانند و در کنار حفظ هویت تاریخی، اشتغال و درآمد پایدار برای مردم ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: حمایت از حضور سرمایه‌گذاران در حوزه مرمت و احیای بنا‌های تاریخی یک اقدام ملی و راهبردی است که منافع آن سه بخش میراث فرهنگی، اقتصاد و مردم را بهره‌مند می‌کند.