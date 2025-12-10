فرمانده انتظامی شهرستان آبادان درباره افزایش کلاهبرداری‌های مبتنی بر تماس‌های اینترنتی و صوتی از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: افراد سودجو با سوءاستفاده از نام و عنوان نهاد‌های مهم دولتی و سازمان‌های خدمات‌رسان با شهروندان تماس گرفته و مدعی می‌شوند فرد در قرعه‌کشی‌های دولتی برنده شده، واجد شرایط دریافت وام فوری یا تسهیلات حمایتی است یا سهمیه‌هایی مانند سفر عتبات، خودرو یا سوخت برای وی فعال شده است.

او با تأکید بر اینکه هیچ نهاد، سازمان یا دستگاه دولتی تحت هیچ شرایطی از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها با شهروندان تماس نمی‌گیرد هشدار داد: کلاهبرداران پس از جلب اعتماد کاذب، اقدام به درخواست اطلاعات بانکی، رمز پویا، شماره کارت یا پرداخت کارمزد کرده و در صورت ارائه اطلاعات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان انجام می‌دهند.

سرهنگ گوروئی از شهروندان خواست در صورت دریافت هرگونه تماس مشکوک با عناوینی نظیر برنده شدید، وام فوری، سهمیه عتبات و سهمیه سوخت یا فعال‌سازی طرح دولتی فوراً تماس را قطع کرده و تنها از طریق مبادی رسمی پیگیری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان تأکید کرد: در صورت قربانی شدن، شهروندان باید در لحظه و حداکثر ظرف یک ساعت اولیه با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند تا امکان پیگیری فوری و جلوگیری از سوءاستفاده فراهم شود.