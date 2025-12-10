رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: ۸۴ شرکت دانش‌بنیان، فناور و خلاق استان امسال موفق شدند میزان فروش محصول‌های خود را به نزدیک هفت همت برسانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حبیب ابراهیم‌پور روز چهارشنبه در نشستی خبری در حاشیه نمایشگاه پژوهش و فناوری اردبیل اظهار کرد: ۵۴ شرکت دانش‌بنیان و ۱۸ شرکت خلاق در حوزه‌های مختلف استان از گردشگری گرفته تا هوش مصنوعی فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین فناوران استان به ترتیب از دانشگاه‌های محقق اردبیلی، آزاد اسلامی و علوم پزشکی هستند، افزود: پارک علم و فناوری اردبیل در مقایسه با سایر استان‌ها در رتبه ۲۴ کشور قرار داد و البته که شرایط پارک از جایگاه دانشگاه‌ها و بخش صنعت تبعیت می‌کند.

رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل بیان کرد: با توجه به این ظرفیت در جریان همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۱۲ قرارداد به امضا رسید که شامل هفت قرارداد واگذاری زمین برای توسعه زیرساخت‌های فناوری استان و پنج قرارداد اختصاص اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه خود شرکت‌ها به امضا رسید.

ابراهیم‌پور اضافه کرد: تنها تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ استان اردبیل دارای بخش تحقیق و توسعه هستند، در حالی که توجه به تحقیق و توسعه در واقع تزریق دانش در فرایند تولید محسوب می‌شود؛ از همین رو بحث اختصاص اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه در خود شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: اهمیت موضوع از این رو است که خروجی دانشگاه‌ها به پارک علم و فناوری می‌آید و از طریق فناوری به بازار تزریق می‌شود؛ بدین سبب بحث حمایت از ایده‌های جدید و تقویت بخش‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ استان در دستور کار قرار گرفت.

رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل در ادامه گفت: برای حمایت فناوران صندوق پژوهش و فناوری استان اردبیل سال ۱۴۰۰ با اعتبار اولیه ۱۰۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شد، در حالی که سرمایه ثابت صندوقی موازی نزدیک به ۶ هزار میلیارد ریال بود؛ هرچند این مبلغ در سال جاری به ۱۶۰ میلیارد ریال افزایش یافت، اما شرایط خوبی برای صندوق نبود.

ابراهیم‌پور افزود: از همین رو با تاکید دولت چهاردهم قرار شد تغییری در ساختار صندوق اعمال گردد تا با منابع بیشتر و متنوع‌تری کار را پیش ببرد که در هفته جاری صندوق پژوهش و فناوری استان اردبیل با ساختار جدید کار خود را آغاز کرد و امید است تا پایان سال منابع خوبی جذب کند و خبر‌های خوبی در این زمینه بشنویم.

وی با اشاره به ماده‌های ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان، بیان کرد: هرچه فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه گسترش یابد، تزریق دانش به فرایند تولید و در نتیجه فعالیت‌های دانش‌بنیان بیشتر تقویت خواهد شد.

رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل با اشاره به اختصاص اعتبار برای تکمیل ساختمان پارک علم و فناوری استان اردبیل در جریان سفر ربیس جمهور و تلاش برای تکمیل آن تا سال آینده گفت: پروژه کارخانه نوآوری در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ متر در حال ساخت است و ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز در حال حاضر کار متوقف شده است.

ابراهیم‌پور ادامه داد: ۷۰ شرکت پیش رشد و رشد در کنار ۱۶ شرکت دانش‌بنیان، مرکز‌های رشد ۶ دانشگاه و ۳۴ دستگاه دولتی مستقر در استان نسبت به برپایی غرفه و برگزاری پنل‌های تخصصی در نمایشگاه پژوهش و فناوری اردبیل اقدام کردند که در جریان آن هشت محصول فناور و دانش‌بنیان رونمایی شد.

وی بیان کرد: با توجه به تاکید وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و استاندار اردبیل حوزه فعالیت پارک و علم و فناوری به سمت هوش مصنوعی می‌رود و از همین رو از همه فعالان این حوزه درخواست شد تا در نمایشگاه امسال حضور یابند.

رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل اظهار کرد: در این نمایشگاه تولیداتی از کشاورزی تا قطعه‌سازی به نمایش درآمد، اما با توجه به حضور شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، محوریت نمایشگاه کشاورزی بود و در جریان آن محصول‌هایی در زمینه پزشکی تا برق و الکترونیک برای نخستین بار عرضه شد.

ابراهیم‌پور عنوان کرد: تلاش کردیم مرکز‌های رشد، دانشگاه‌ها و پارک و علم و فناوری در کنار دستگاه‌های استانی جامعه هدف فناوران و دارنده محصول در این نمایشگاه شرکت کنند و کنار هم باشند تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان، پیش رشد و رشد با جامعه هدف خود در تعامل باشند.

وی پارک علم و فناوری را حلقه اتصال دانشگاه و صنعت دانست و اظهار کرد: ویژگی بارز نمایشگاه امسال این بود که پردیس کشت و صنعت مغان در کنار دیگر فناوران قرار گرفت تا هم محصول‌های جدید خود را به نمایش بگذارند و هم فناوران حوزه کشت و صنعت بتوانند با آن ارتباط بگیرند.

رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل اضافه کرد: رویداد فناورانه دانش‌آموزی نیز با هدف تقویت ارتباط پارک علم و فناوری با آموزش و پرورش در حاشیه نمایشگاه تدارک دیده شد که بیش از ۳۰ نفر از دانش‌آموزان خلاق در آن مشارکت کردند و آثار خود را به نمایش گذاشتند که از هفت برگزیده تجلیل شد.

ابراهیم‌پور با اشاره به صدور فراخوان اعطای مجوز کانون شکوفایی خلاقیت تشریح کرد: با توجه به گستردگی فعالیت در حوزه دانش‌آموزی تصمیم بر این شد تا به مرکز‌های متقاضی زیر پوشش آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای، کانون پرورش فکری یا فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز راه‌اندازی کانون شکوفایی خلاقیت صادر شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر پنج متقاضی برای راه‌اندازی کانون شکوفایی خلاقیت در استان اردبیل داریم که بیشتر آنها در نقاط شهری مستقر هستند؛ البته امسال به دلیل تعطیلی‌ها و آموزش غیرحضوری نتوانستیم ارتباط خوبی با دانش‌آموزان بگیریم که تلاش می‌کنیم این ارتباط تقویت شود.