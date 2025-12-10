پخش زنده
۸۱ بازنشسته صدا و سیمای خراسان جنوبی در مراسمی تقدیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بازنشستگی سازمان صدا و سیما در مراسم تجلیل پیشکسوتان و بازنشستگان صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: تقدیر و تکریم از بازنشستگان در راستای اوامر ریاست سازمان صدا و سیما در دستور کار قرار دارد.
باقرزاده با اشاره به اینکه نباید کسانی را که عمر خود را در راه اعتلای سازمان صدا و سیما سپری کردهاند فراموش کرد، گفت: با برنامهریزیهای انجام شده به تمامی مراکز صدا و سیمای استانها سفر خواهیم کرد تا بتوانیم در شأن و منزلت بازنشستگان و خانوادههای آنان خدمات رسانی انجام دهیم.
آینه دار مدیر کل صدا و سیمای استان نیز با اشاره به اینکه خدمت به بازنشستگان مایه مباهات و افتخار است گفت: بازنشستگان با انتقال تجربیات سالهای خدمت به جوانترها موجب ترقی سازمان میشوند.