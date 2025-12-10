آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و هادی حق شناس استاندار گیلان، میلاد دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهرا (س) و روز مادر را در پیامی مشترک تبریک گفتند.

پیام تبریک مشترک نماینده ولی‌فقیه در گیلان و استاندار به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در بخش‌هایی از پیام آیت الله رسول فلاحتی و هادی حق شناس آمده است:

ولادت صدیقه‌ی کبری، حضرت فاطمه زهرا (س) نه تنها روزی برای تکریم مادر، بلکه تجلیگاه حقیقت زن در اندیشه‌ی ناب اسلامی است؛ زنی که با ایمان و ایثار، آینه‌ی تمام نمای بندگی و امامت شد و رسالت مادر بودن را به مقام قدسی رساند.

تقارن مبارک این میلاد نورانی با ولادت بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، یادآور تلاقی دو مکتب روشن و دو جریان الهی است؛ فاطمه (س) که مبدأ بصیرت و معنویت است و امام خمینی (ره) که ادامه دهنده راه انبیا و احیاگر کرامت زن در عصر جاهلیت مدرن.

امروز نیز بانوان مؤمن این سرزمین، با تأسی به آموزه‌های آن اسوه‌ی ابدی، در سنگر خانواده، جامعه و فرهنگ انقلاب اسلامی، منشأ رشد، مقاومت و عزتند.

اینجانبان، با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله‌علی‌ها و گرامیداشت روز زن و مقام شامخ مادر، به محضر مقدس حضرت بقیّةالله الاعظم (عج) و همه بانوان مؤمن، فداکار و زمان‌شناس ایران اسلامی، به‌ویژه مادران گران‌قدر و زنان شریف گیلانی، صمیمانه تهنیت عرض می‌نماییم.

امید است بانوان این دیار ولایی، همچون گذشته، با ایمان، صلابت و درایت خود، نقشی تابناک در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا نمایند.