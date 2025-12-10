پخش زنده
هیئت عالی نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام، بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را به پایان رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد.
در این جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت پس از ۲ روز بحث و بررسی، لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را که مشتمل بر ۶ ماده است، بجز صدر ماده ۱ لایحه را، مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانستند و در مورد صدر ماده ۱ این لایحه، از حیث ابهام، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانستند.