آغاز به کار نخستین همایش ملی آموزش احیای قلبی و ریوی در شیراز

رئیس کنگره و رئیس تنها مرکز جامع آموزش‌های استاندار قلبی ریوی کشور در شیراز گفت: ۸سال فعالیت تنها مرکز جامع و استاندار آموزش احیای قلبی ریوی کشور در شیراز و آموزش بیش از ۲۰ هزار نفر در این مرکز سبب شد تا این مرکز با هدف ایجاد همگرایی و توسعه آموزش‌های استاندار و بین المللی در سطح ملی، این کنگره را در شیراز براینخستین بار در سطح ملی برگزار کند.

دکتر مسجدی افزود: هزار نفر از دانشجویان، اساتید صاحب‌نظران حوزه احیا از اورژانس، هلال احمر، پرستاری، پیراپزشکی و پزشکان متخصص و فوق تخصص در مدت ۳ روز در این کنگره جدیدترین شیوه‌ها و شیوه نامه‌های احیای قلبی ریوی را فرا می‌گیرند.

همچنین دو میهمان خارجی در این همایش به صورت برخط سخنرانی می‌کنند.

به گفته وی سالانه ۴۰۰ ایست قلبی در کشور رخ می‌دهد و ۸۰درصد مرگ و میر‌های ناشی از ایست قلبی در خارج از بیمارستان اتفاق می‌افتد.

به گفته رئیس انجمن پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، آموزش فراگیر و همگانی احیای قلبی و ریوی برای نجات این دسته از افراد که دچار ایست قلبی می‌شوند یک ضرورت است.

وی افزود: این اموزش‌های همگانی می‌تواند تا رسیدن اورژانس و نیرو‌های امدادی، نجات دهنده فرد از مرگ قطعی یا مرگ مغزی باشد.

وی با بیان اینکه توانمند سازی تیم ملی سلامت و اماده سازی مهارتی مردم برای آموزش احیای قلبی مهم است، افزود: برای دستیابی به این موضوع مهم نیاز به آموزش فرا وزارتی از طریق آموزش و پرورش وهلال احمر و با هدایت وزارت بهداشت است.

دکتر عبادی گفت: معاونت پرستاری هم برای ارائه این آموزش‌های همگانی احیای قلبی آمادگی دارد.

دکتر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران هم با بیان اهمیت احیای قلبی در چند دقیقه اول ایست قلبی گفت:استفاده از دستگاه شوک قلبی خارج بیمارستانی ۱۳۹۸ از سوی هیات دولت ابلاغ شده، اما هنوز الزامات نصب این دستگاه در اماکن پرتردد اجرایی نشده است.