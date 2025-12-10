به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی چین پر بازدید شده که نشان می‌دهد چگونه یک راننده برای مقابله با یک کامیون آتش گرفته در بزرگراهی در شمال چین، بار‌ها و بار‌ها زندگی خود را به خطر می‌اندازد و با رفتن به زیر وسیله نقلیه سوزان با شعله‌های آتش را قبل از رسیدن آتش نشانان مقابله می‌کند.

این حادثه در یک بخش از بزرگراه در نزدیکی شهر چانگجی استان شانشی رخ داد، زمانی که یک آتش سوزی ناگهانی در اطراف تایر عقب چپ یک کامیون رخ داد. کامیونی که گفته می‌شود بارش محموله‌ای اشتعالزا بوده و در صورت رسیدن آتش به قسمت بار ممکن بود حادثه‌ای بزرگ رخ دهد.

بااین حال اقدام به موقع این راننده عبوری که با دیدن صحنه، به سرعت برای مقابله با آتش وارد عمل شد، آتش را به طور موثر مهار و از گسترش بیشتر آن تا رسیدن آتش نشانان جلوگیری کرد.

این آتش سوزی در نهایت با حضور آتش نشانان و بدون هیچ تلفات یا خسارت جانی مهار شد.