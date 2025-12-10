پخش زنده
امروز: -
فعالیت سامانه بارشی تا روز جمعه در شهرهای آبادان و خرمشهر ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا روز جمعه در استان تداوم دارد.
محمد سبزه زاری افزود: طی امروز در کل استان به ویژه نیمه شمالی، شرقی جنوب شرقی و طی فردا در اغلب مناطق استان به ویژه بخشهای شرقی، جنوب ِشرقی و جنوبی سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید به همراه تندبادهای لحظهای (بویژه بعد از ظهر امروز)، کاهش دما، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.
او ادامه داد: در این مدت وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی به ویژه طی روز جمعه در بخشهای غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است.
مدیر کل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه جمعه از شدت بارشها کاسته خواهد شد و احتمال بارشهای پراکندهای در برخی نقاط استان از جمله بخشهای شرقی و جنوب شرقی پیش بینی میشود، گفت: شمال خلیج فارس نیز در این ایام بویژه امروز مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.