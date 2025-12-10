به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید بهارستان، قرارداد‌های احداث طرح‌های زیرساختی و خدماتی شامل ساخت کلانتری نهضت ملی مسکن، ساخت دو باب مدرسه به همراه سالن ورزشی، ساخت مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی آب، اجرای روکش آسفالت نهضت ملی مسکن و تأمین برق نهضت به امضا رسید.

مجموع ارزش این قرارداد‌ها بیش از ۵ هزار میلیارد ریال است که اجرای آنها نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های شهر جدید بهارستان و تسریع در تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن خواهد داشت.