قرارداد ساخت طرحهای زیرساختی وخدماتی به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال در شرکت عمران بهارستان اصفهان امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید بهارستان، قراردادهای احداث طرحهای زیرساختی و خدماتی شامل ساخت کلانتری نهضت ملی مسکن، ساخت دو باب مدرسه به همراه سالن ورزشی، ساخت مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی آب، اجرای روکش آسفالت نهضت ملی مسکن و تأمین برق نهضت به امضا رسید.
مجموع ارزش این قراردادها بیش از ۵ هزار میلیارد ریال است که اجرای آنها نقش مهمی در توسعه زیرساختهای شهر جدید بهارستان و تسریع در تکمیل طرحهای نهضت ملی مسکن خواهد داشت.