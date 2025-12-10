به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس در دیدار با سلم‌ آبادی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: چهار هزار و ۲۰۰ خانواده با جمعیت ۱۲ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد سرخس هستند که در مجموع ۸ درصد جمعیت این شهرستان را تشکیل می دهند.

مجید بیکی افزود: از مهم‌ ترین اقدامات سال جاری کمیته امداد امام خمینی (ره) سرخس می‌ توان به توزیع ۹۰ سری جهیزیه در سال جاری اشاره کرد که طبق برنامه‌ ریزی، ۶۰ سری جهیزیه دیگر نیز تا پایان سال توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: در دیدار با چند خانواده مددجو، مسائل و مشکلات آنان از نزدیک مورد بررسی قرار گرفته و برخی حمایت‌ ها به‌ صورت فوری انجام گرفت.

بیکی تاکید کرد: در این حضور میدانی با تأمین مسکن برای یکی از خانواده‌ های نیازمند، اهدای دو سری جهیزیه، تحویل دو دستگاه تلویزیون و ارائه کمک‌ های نقدی برای رفع نیازهای این خانواده ها موافقت شد.