رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران:
اداره صحیح پایتخت با مشارکت مردم ممکن میشود
رییس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اداره پایتخت بدون مشارکت مستقیم مردم امکانپذیر نیست و باید پذیرای حضور داوطلبان در مدیریت محلات باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سید احمد علوی روز چهارشنبه در هفتمین همایش بزرگداشت روز بینالمللی داوطلب افزود: در این دوره مدیریت شهری اتفاقات مثبتی در حوزه مشارکت مردمی رقم خورده است و از ابتدا تاکید شده که شهر تهران بدون مشارکت مردم قابل اداره نیست.
وی افزود: شهر تهران گسترده شده و با مسائل مختلفی درگیر است، امروز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای اداره شهر تخصیص یافته، اما این میزان کافی نیست و باید مردم در مدیریت شهری مشارکت کنند. تلاش شده مسیر ورود داوطلبان قانونی شود و در بسیاری از محلات، شهروندان برای مشارکت در مدیریت محله اعلام آمادگی کردهاند.
رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: در این دوره با همراهی اعضای شورای شهر، امنای محلات بهصورت قانونی تشکیل شده است، در دل این ساختار ۲ گروه شامل سمنها و گروههای جهادی حضور دارند و فعالیتها و حضور آنان در جلسات و روندهای تصمیمگیری بهطور مستمر رصد میشود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: ستاد سمنها در گذشته فقط در یک حوزه مشارکت داشت، در حالی که باید ریشه مشکلات در این ستاد شناسایی شود. امروز این ستاد به خانه سمنها تبدیل شده و وعده سمنسراها که در گذشته غیرفعال بود، تا پایان سال با عنوان خانه کار مشارکتی در مناطق احیا خواهد شد.
علوی با اشاره به مشارکت مردم در جنگ ۱۲ روزه گفت: در جریان این جنگ شاهد مشارکت گسترده و خودجوش مردم بودیم در حالی که آموزش داوطلبان متناسب با شرایط نبود. در روزهای دوم و سوم جنگ، ستاد سمنها با موجی از مشارکت مردمی روبهرو شد که خواهان کمکرسانی بودند. در نهایت ستاد امداد مردمی تشکیل شد و در هفته نخست هزار نفر در آن ثبتنام کردند و امروز این تعداد به پنج هزار نفر رسیده است که در سمنها و مناطق آموزش دیدهاند.
در این مراسم تعدادی از اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تشکلهای مردمی داوطلب حضور داشتند.