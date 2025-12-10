راهپیمایی باشکوه تاسوعا و عاشورای ۵۷، با حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها، به نقطه‌عطفی سرنوشت‌ساز در شتاب‌گیری و ثمربخشی نهضت انقلاب اسلامی بدل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ راهپیمایی تاریخی تاسوعا و عاشورای حسینی در سال ۱۳۵۷، یکی از بزرگ‌ترین تجمعات مردمی تاریخ ایران بود که میلیون‌ها نفر با شعار‌ها و پلاکارد‌های هماهنگ، مخالفت آشکار خود را با رژیم پهلوی اعلام کردند.

این حضور گسترده و منسجم که در فضایی کاملاً مسالمت‌آمیز شکل گرفت، نه‌تنها قدرت واقعی مردم را به نمایش گذاشت، بلکه اراده عمومی برای تحقق تغییر و پیروزی انقلاب اسلامی را به اوج رساند. هم‌صدایی بی‌سابقه مردم در این دو روز، عملاً رژیم را در برابر موج عظیم مطالبه‌گری ملی ناتوان کرد و نقطه عطفی تعیین‌کننده در مسیر سقوط حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب شد.