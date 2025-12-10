به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از روزنامه نیوزویک، در این گزارش آمده است که آمریکا اکنون از قدرت اقتصادی و فناوری خود به‌عنوان ابزار اعمال نفوذ، حتی علیه متحدان و شرکا استفاده می‌کند و نقش آمریکا به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت اروپا با عدم‌قطعیت رو‌به‌رو شده است.

مقام‌های اطلاعاتی دانمارک هشدار داده‌اند که این عدم‌قطعیت درباره نقش آمریکا احتمالاً روسیه را به تشدید حملات هیبریدی علیه اعضای ناتو ترغیب می‌کند؛ حملاتی که پیش‌تر نیز شامل نفوذ پهپاد‌ها و هواپیما‌های روسی به حریم هوایی کشور‌های عضو بوده است.

در ادامه آمده است: ارزیابی جدید نشان می‌دهد رقابت بین آمریکا، چین و روسیه بر سر منطقه شمالگان و گرینلند، قلمرو دانمارک که پیش‌تر با تمایل دونالد ترامپ برای خرید آن خبرساز شده بود، افزایش یافته است.

گزارش تأکید می‌کند که اهمیت راهبردی این منطقه با تشدید تنش بین روسیه و غرب رو به فزونی است و تمرکز امنیتی اعلام‌ شده آمریکا بر شمالگان این روند را سرعت خواهد بخشید. توجه قدرت‌های بزرگ به منطقه قطب شمال به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است و علاقه روزافزون آمریکا به گرینلند و اهمیت آن برای امنیت ملی ایالات متحده خطر جاسوسی از جمله جاسوسی سایبری و تلاش برای نفوذ در سرتاسر قلمرو پادشاهی دانمارک را بیشتر می‌کند.

این نشریه در پایان نوشت: سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک هشدار داده است که خطرات ناشی از روسیه و چین جدی‌تر شده و اعمال نفوذ اقتصادی و نظامی پکن همچنان چالشی برای نفوذ غرب است. همچنین روزنامه پولیتیکن پیش‌تر گزارش داده بود که دولت دانمارک سامانه هشدار شبانه‌روزی برای رصد اظهارات احتمالی ترامپ درباره گرینلند ایجاد کرده است؛ اظهاراتی که از تهدید به «تصرف با زور» تا تلاش برای جلب حمایت اقتصادی ساکنان گرینلند در نوسان بوده است.