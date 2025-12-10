پخش زنده
هفتاد و دومین دوره جشنواره منطقهای انجمن سینمای جوانان دی ماه در آبادان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر انجمن سینمای جوانان ایران در نشست شورای سیاستگذاری و ستاد اجرایی هفتاد و دومین جشنواره منطقهای سینمای جوان کشور در آبادان گفت: سومین دوره جشنواره منطقهای انجمن سینمای جوانان آبادان و هفتاد و دومین دوره این جشنواره در کشور از ۲۴ تا ۲۷ دیماه سال جاری در شهر آبادان برگزار خواهد شد.
بهروز شعیبی افزود: جلسه اجرایی این رویداد امروز با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان و دبیرخانه جشنواره فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است و این جشنواره طی سه تا چهار روز در آبادان میزبان فیلمسازان و علاقهمندان خواهد بود و اختتامیه آن همزمان با سالروز مبعث حضرت رسول اکرم (ص) برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان هم در این جلسه با تقدیر از تلاشهای همکاران مرکز آبادان در حوزه فرهنگ و هنر گفت: آبادان به عنوان مهد سینمای ایران، میزبان هفتاد و دومین جشنواره منطقهای سینمای جوان کشور خواهد بود.
حسین براتی افزود: بر اساس برنامهریزیها، این رویداد هنری در ایام پایانی دیماه سال جاری در آبادان برگزار میشود و جمع زیادی از فیلمسازان جوان استان خوزستان در آن حضور خواهند داشت.
او ادامه داد: انتخاب آبادان به عنوان میزبان جشنواره، به دلیل ظرفیتها، استعدادها و پیشینه درخشان این شهرستان در حوزه سینما صورت گرفته است.
دبیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان ابراز امیدواری کرد: با همراهی و مشارکت دستگاههای فرهنگی و هنری، جشنوارهای فاخر، پرنشاط و اثرگذار در حوزه سینمای جوان برگزار شود.