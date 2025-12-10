پخش زنده
مقامات بخش انرژی و محققان کنگره در آمریکا هشدار میدهند که یک قطعه حیاتی ساخت چین میتواند در صورت سوءاستفاده، موجب خاموشیهای گسترده در شبکه برق آمریکا شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، واشنگتنپست در این باره نوشت: اتکای فزاینده آمریکا به انرژی خورشیدی، این کشور را به شدت وابسته به «اینورترهای چینی» کرده است؛ دستگاههایی که انرژی خورشیدی را به برق قابل استفاده در شبکه سراسری تبدیل میکنند. تحقیقات جدید نشان میدهد بیش از ۸۵ درصد شرکتهای برق آمریکا از این تجهیزات ساخت شرکتهایی استفاده میکنند که با دولت و ارتش چین در ارتباطند.
کارشناسان امنیت سایبری هشدار میدهند که این دستگاهها آسیبپذیریهایی دارند که میتواند از راه دور هک شده و موجب خاموشیهای زنجیرهای شود. مقامات چینی این ادعاها را بیاساس خواندهاند، اما محققان آمریکایی میگویند شواهدی وجود دارد که مهندسان چینی در حال بررسی نحوه بهرهبرداری از نقاط ضعف شبکه برق آمریکا هستند.
توماس فنینگ، رئیس سابق شرکت انرژی «ساوترن» هشدار داده است که در صورت نفوذ به اینورترها، خطر «فراتر از قطع برق» رفته و میتواند سایر بخشهای حیاتی مانند مالی و ارتباطات را نیز مختل کند.
وابستگی آمریکا به قطعات ارزان چینی طی یک دهه گذشته افزایش یافته، زیرا تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت نبودهاند. اکنون انرژی خورشیدی حدود ۹۰ درصد ظرفیت جدید وارد شده به شبکه برق آمریکا را تشکیل میدهد.
واشنگتن پست در پایان نوشت: نهادهای نظارتی آمریکا نسبت به خطر «قابلیت سلاحسازی» اینورترها هشدار دادهاند و کمیسیون امنیت و اقتصاد آمریکا در گزارش اخیر خود آنها را «آسیبپذیری با پیامدهای جدی برای امنیت ملی» توصیف کرده است. این هشدارها پس از آن شدت گرفت که در نوامبر ۲۰۲۴ چند نمونه از این تجهیزات در آمریکا توسط یک شرکت چینی بهدلیل اختلاف قراردادی از کار افتاد. مقامات دولت فعلی آمریکا نیز از شرکتهای انرژی خواستهاند ارتباطات خارجی این دستگاهها را محدود یا مسدود کنند.