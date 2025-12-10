شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، جزئیات فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز LPG و CNG را اعلام کرد.

خبرگزاری صدا و سیما به گزارش تحریریه انرژیو به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به لزوم متنوع‌سازی سبد سوخت و توسعه سوخت‌های پاک، نکات مشروح را در خصوص تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز بنزین/گازمایع و همچنین تبدیل رایگان خودروهای سواری عمومی و شخصی با CNG به استحضار عموم مردم می‌رساند.

این اطلاعیه با تأکید بر ضرورت متنوع‌سازی سبد سوخت کشور و توسعه سوخت‌های پاک، نکات مرتبط با تبدیل کارگاهی خودرو‌ها و شرایط دریافت خدمات را تشریح می‌کند.

۱. تبدیل خودرو‌ها به دوگانه‌سوز LPG

بر اساس اعلام شرکت ملی پخش، با توجه به تکلیف قانونی در خصوص استفاده از گازمایع و وجود ظرفیت مازاد تولید LPG در کشور، فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز بنزین/گازمایع برای تمامی خودرو‌های عمومی و شخصی فاقد سامانه CNG فعال شده است.

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ با مراجعه به تارنمای GCR.NIOPDC.IR نسبت به انتخاب مراکز مجاز تبدیل کارگاهی و دوگانه‌سوز کردن استاندارد خودرو همراه با دریافت گواهی سلامت اقدام کنند.

قیمت هر لیتر گازمایع برای مصرف‌کننده نهایی ۱۵۰۰ تومان اعلام شده است. این طرح به‌ویژه برای افرادی که مصرف بالای بنزین دارند، از جمله رانندگان بین‌شهری، مناسب ارزیابی شده است.

در این بخش تأکید شده است که خودرو‌های CNG سوز ثبت‌شده در سامانه شرکت ملی پخش و پلیس راهور فراجا، امکان تبدیل به LPG را ندارند.

همچنین، فراخوان سرمایه‌گذاری برای توسعه جایگاه‌های جدید LPG در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌های موجود صادر شده و متقاضیان می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوز‌ها مراحل قانونی ساخت جایگاه را پیگیری کنند. جزئیات تکمیلی در این خصوص متعاقباً اعلام خواهد شد.

۲. تبدیل رایگان CNG برای خودرو‌های شخصی

در ادامه اطلاعیه آمده است:

مطابق فراخوان قبلی، تمامی مالکان خودرو‌های شخصی مدل ۱۳۹۴ به بالا می‌توانند با مراجعه به سایت GCR.NIOPDC.IR درخواست تبدیل رایگان خودرو به دوگانه‌سوز CNG را ثبت کنند.

۳. تبدیل CNG برای خودرو‌های عمومی

براساس اعلام شرکت ملی پخش، مالکان خودرو‌های عمومی شامل وانت‌بارها، تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی که از سوی وزارت کشور معرفی شده‌اند، می‌توانند به تارنمای اعلام‌شده مراجعه و نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

این شرکت همچنین اعلام کرد آمادگی همکاری با سکو‌های اینترنتی حمل‌ونقل را دارد تا ناوگان فعال این سکو‌ها با اولویت ویژه دوگانه‌سوز شود.