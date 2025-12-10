پخش زنده
دمای هوای اصفهان سه درجه سردتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به کاهش یک تا سه درجهای دما هوا در این استان در ۲۴ ساعت پیش رو گفت: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده با گذر امواج، ناپایداریهای متناوب در سطح استان به صورت ابرناکی، مه آلودگی، کاهش دید، وزش تند باد موقت و بارش باران پیشبینی میشود.
حجتالله علی عسگریان افزود: در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و در نواحی مستعد ریزش پراکنده تگرگ و رعد و برق محتمل است.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان تاکید کرد: افزایش غلظت آلایندهها به واسطه مه و دود در مناطق مرکزی و صنعتی استان دور از انتظار نیست.
علیعسگریان گفت: اوج فعالیت سامانه در مناطق غربی و جنوبی استان طی امروز و فردا پنجشنبه پیشبینی میشود و در مناطق شمالی و شرقی در روزهای پنجشنبه تا شنبه ۲۲ آذر خواهد بود.
وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا سه درجه کاهش دارد، افزود: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) بین ۱۸ و چهار درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.