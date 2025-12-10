پخش زنده
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: با الهام از سیره حضرت زهرا (س)، زن مسلمان به عنوان نماد کنشگری اجتماعی و سیاسی، در عین پاسداشت جایگاه مادری و همسری، باید مورد شناسایی و معرفی قرار گیرد تا ظرفیتهای او در مسیر تعالی جامعه بهکار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از نخبگان علمی و کارآفرینان زن با اشاره به جایگاه و اهمیت حضور بانوان در ساختار سیاسی اجتماعی نظام دینی کشورمان، حضرت زهرا (س) را الگویی کامل در تمامی جلوههای مختلف زندگی یک زن مسلمان دانست و گفت: با الهام از سیره حضرت زهرا (س)، زن مسلمان به عنوان نماد کنشگری اجتماعی و سیاسی، در عین پاسداشت جایگاه مادری و همسری، باید مورد شناسایی و معرفی قرار گیرد تا ظرفیتهای او در مسیر تعالی جامعه بهکار گرفته شود.
در این دیدار که امروز (۱۹ آذرماه) و در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز زن برگزار شد، دکتر محمد مخبر با اشاره به اهمیت مشارکت زنان در رفع مشکلات جاری کشور گفت: حضور زنان در عرصه سیاستگذاری و مدیریت، تضمینکننده نگاه جامعتر به مسائل در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
وی حضور فعال زنان را در دانشگاهها، مراکز پژوهشی و عرصههای مدیریتی، سهم بزرگی در تحقق اهداف ملی دانست و در ادامه افزود: میدانگشایی و گسترش امکانات برای بانوان برای استفاده از ظرفیت تخصصی آنها در راستای حل مسایل کشور با جدیت و مدیریت خود بانوان، محقق خواهد شد؛ هم اکنون توان تولید محصول دانش بنیان و توان تخصصی و مدیریتی زنان کم نیست، اما اطلاعات رقابتی و فرصتهای سرمایه گذاری و جایگاههای تخصصی و مدیریتی کمتر در اختیار آنها قرار میگیرد که این امر باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
دکتر مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروزه در دنیا شاهد کاهش نقش دولتها در حوزه تنظیمگری هستیم، افزود: امروز، بسیاری از وظایف تنظیمگری که پیشتر در اختیار دولتها بود، به تدریج به بخش خصوصی واگذار میشود. این تغییر رویکرد فرصتی ارزشمند برای فعالان اقتصادی و اجتماعی است تا با ابتکار عمل و نوآوری، نقش پررنگتری در ساماندهی بازارها و ارتقای کیفیت خدمات ایفا کنند. در این میان، زنان کارآفرین با حضور فعال خود در بخش خصوصی، میتوانند تأثیر قابل توجهی در این حوزه داشته باشند.
مشاور مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه زنان هم اکنون بالغ از ۵۰ درصد دانش آموختگان دانشگاههای کشور را تشکیل میدهند که در این میان بیش از ۳۰ درصد هیئت علمی دانشگاههای کشور به زنان اختصاص دارد خاطرنشان کرد: با وجود آمار بالای زنان محقق، سهم زنان کارآفرین، کمتر از ۱۵ درصد است که این امر نیازمند بررسی و توجه است.
دستیار مقام معظم رهبری همچنین با تأکید بر ویژگیهای خاص زنان در عرصه مدیریت و کارآفرینی افزود: امروزه ما شاهد هستیم که زنان با برخورداری از روحیه مشارکتجویانه، توانایی در ایجاد ارتباطات مؤثر و نگاه جامع به مسائل اجتماعی و اقتصادی، توانستهاند در حوزه تنظیمگری و مدیریت بخشخصوصی موفق جلوه کنند. این ویژگیها نه تنها آنان را به بازیگران کلیدی در عرصه اقتصاد تبدیل میکند، بلکه الگویی تازه برای پیشبرد اهداف توسعهای کشور به شمار میرود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه زنان با ظرفیتهای علمی و کارآفرینی، شریک جدی در مسیر توسعه ملی و پیشرفت کشور هستند افزود: اکنون زنان بسیاری در کشورمان در شرکتهای خصوصی، صنایع و کسبوکارهای نوپا و دانشبنیان نقشآفرینی میکنند و توانستهاند با نوآوری و خلاقیت، مسیر تازهای برای رشد اقتصادی کشور باز کنند. در بخش دولتی نیز زنان با حضور در وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای اجرایی، توانستهاند در مدیریت و برنامهریزیهای کلان نقش مؤثر ایفا کنند.
گفتنی است در این نشست که با حضور زنان نخبه علمی و کارآفرین برگزار شد، دکتر مخبر شنوای دغدغهها و موارد مطروحه ایشان از جمله دستاوردهای شگرف علمی، پژوهشی، صنعتی و نوآورانه و فناورانه ایشان، فعالیتهای ملی و بینالمللی بانوان و مشکلات حضور بانوان در محیط کار با توجه به نقش مادری آنها، همچنین وضعیت حضور زنان در بخش خصوصی با حفظ کرامت زن ایرانی، دغدغههای فرهنگی اجتماعی امروز زنان و ... بود.