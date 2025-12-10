آغاز ساماندهی رودخانه چمقول در حسنآباد
شهردار سنندج گفت: عملیات ساماندهی رودخانه چمقول با هدف کنترل سیلاب و بهبود زیرساختهای شهری در ناحیه منفصل حسنآباد سنندج آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رشیدی از آغاز عملیات ساماندهی چمقول در ناحیه منفصل شهری حسنآباد سنندج بهعنوان یکی از طرحهای مهم زیرساختی شهر خبر داد و مهار سیلابها، افزایش ایمنی شهری و ارتقای شرایط زیستمحیطی رودخانه را از اهداف این پروژه عنوان کرد.
وی افزود: رودخانه چمهقول در حسنآباد، بهدلیل نقش مهمی که در مدیریت آبهای سطحی دارد، نیازمند بازآرایی و مقاومسازی بوده و اکنون عملیات ساماندهی در دو شاخه اصلی و فرعی به طول هزار متر در حال پیشبرد است.
شهردار سنندج یادآور شد: شاخه اصلی حدود ۷۵۰ متر و شاخه فرعی نزدیک به ۲۵۰ متر طول دارد و برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که اجرای پروژه بهصورت مرحلهای و در چند فاز دنبال شود تا امکان کنترل دقیقتر روند پیشرفت و مدیریت بهینه منابع فراهم شود.
رشیدی افزود: به استناد گزارشهای فنی، مطالعات و طراحیهای اولیه توسط مهندسین مشاور انجام و پس از آن فرایند مناقصه برگزار شده است در نتیجه، پیمانکاران تخصصی برای اجرای هر یک از فازها انتخاب شدهاند و اکنون کارگاههای اجرایی در دو فاز اصلی فعال هستند.
رشیدی ادامه داد: در فاز نخست، آمادهسازی مسیر محور اصلی فعالیتها است. این مرحله شامل لجنبرداری، خاکبرداری، تخریب سازههای فرسوده، اجرای زهکشی، بتنریزی کف مسیر و آسفالتریزی است.
وی همچنین گفت: انتقال و پمپاژ آبهای ورودی، حمل لجن و خاک، اجرای بتن مگر تا کیلومتر ۱۷۰+، تخریب دیوارههای فرسوده کانال و نیز انجام عملیات مرتبط با شبکه فاضلاب شامل سوندآز و مرمت لولهها در محدوده کیلومترهای ۹۰+ تا ۱۲۰ بخشی از اقدامات انجامشده به شمار میآید و تکمیل منهول ابتدای مسیر و احداث سازههای نگهبان در نقاط ریزشی نیز در همین فاز برنامهریزی شده است.
شهردار سنندج اذعان کرد: در مرحله دوم، تمرکز بر ساخت و نصب قطعات باکسی پیشساخته قرار دارد و قطعات بتنی مستطیلشکل که وظیفه پوشش و ایمنسازی کانال را بر عهده دارند، در کارخانه تولید و سپس در محل نصب میشوند.
وی ادامه داد: این فاز هماکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات ساخت و جانمایی قطعات با سرعت در حال انجام است.
رشیدی تصریح کرد: هزینه اجرای کل پروژه در شرایط فعلی نزدیک به یکهزار میلیارد ریال برآورد شده است و تنها فاز نخست که ۲۰۰ متر ابتدایی مسیر را شامل میشود، هماکنون در حال اجراست و با محاسبات انجامشده، تکمیل هزار متر کل مسیر نیازمند تأمین بودجه بیشتری در سالهای آتی خواهد بود.
شهردار سنندج بیان کرد: به همین دلیل تأکید شده که برای ادامه عملیات و پوشش هزینههای مربوط به ۸۰۰ متر باقیمانده، اعتبارات لازم در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شود.
براساس آخرین ارزیابیها، پروژه ساماندهی رودخانه چمهقول در حسنآباد اکنون با روندی مناسب پیش میرود و بهعنوان طرحی اثرگذار در مهار سیلاب، حفاظت از محیطزیست شهری و توسعه زیرساختهای پایدار، نیازمند تداوم حمایت مالی و مدیریتی در سالهای آینده است تا فرآیند بهرهبرداری کامل آن محقق شود.