پروژه راهآهن چابهار ـ زاهدان به عنوان یکی از مهمترین طرحهای ملی، نقش محوری در اتصال ریل به دریا و توسعه پایدار سواحل مکران ایفا میکند و میتواند موقعیت ایران را در کریدورهای بینالمللی حملونقل به طور چشمگیری ارتقا دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه تخصصی میز اقتصاد شبکه خبر با حضور سید علیرضا سیدوکیلی دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی، باقری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی راهآهن دانشگاه علم و صنعت ایران و کیومرث خطیبی معاون ساخت و توسعه راهآهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حملونقل کشور، ابعاد فنی، مدیریتی و راهبردی این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
سید علیرضا سیدوکیلی با تأکید بر اهمیت اتصال موثر ریل به بنادر گفت: چالش اصلی توسعه حملونقل ریلی در کشور، صرفاً کمبود زیرساخت نیست، بلکه نبود متولی واحد و ضعف هماهنگی میان دستگاههای مسئول است. به گفته وی، چندپارگی وظایف میان شرکت ساخت، سازمان بنادر و شرکت راهآهن، موجب کاهش سهم حملونقل ریلی در بنادر شده است.
او با اشاره به تجربه بندر شهید رجایی افزود: سهم حمل بار ریلی در بنادر کشور همچنان زیر ۱۰ درصد است و این موضوع نشان میدهد که بدون مدیریت یکپارچه و ایجاد ساختار مشخص برای «ریل ـ بندر»، اهداف کلان ترانزیتی محقق نخواهد شد.
در ادامه باقری با اشاره به جایگاه راهبردی مکران اظهار کرد: توسعه بندر چابهار بدون تکمیل زنجیره پسکرانه شامل راهآهن، جادههای دسترسی و بنادر خشک، اثربخشی لازم را نخواهد داشت. وی همچنین بر ضرورت اتصال ریلی چابهار به گوادر پاکستان تأکید کرد و آن را حلقهای مهم در اتصال شرق به غرب و پیوند با طرحهای کلان اقتصادی منطقهای دانست.
باقری تصریح کرد: توسعه متوازن سواحل مکران مستلزم نگاه شبکهای به زیرساختهاست و لاجرم باید همزمان ظرفیت بندری، ریلی و جادهای منطقه تقویت شود.
کیومرث خطیبی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حملونقل کشور نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه اعلام کرد: راهآهن چابهار ـ زاهدان هماکنون به حدود ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و زیرسازی این مسیر بیش از ۹۵ درصد تکمیل شده است.
وی افزود: کمتر از ۱۳۷ کیلومتر از مسیر باقی مانده و عملیات ریلگذاری این بخش با سرعت در حال انجام است. هدفگذاری مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت، تکمیل ریلگذاری تا پیش از پایان سال و آمادهسازی مسیر برای بهرهبرداری است.
خطیبی با رد برخی نگرانیها در خصوص عدم اتصال خط ریلی به محوطه بندر تأکید کرد: هماهنگیهای لازم با سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده و اجرای خطوط ریلی در داخل محوطه بندر شهید بهشتی چابهار در حال انجام است.
در این برنامه همچنین بر لزوم اصلاح قوانین، توسعه ناوگان ریلی، تجهیز بنادر به سامانههای پیشرفته گمرکی و ایکسری ریلی و واگذاری اپراتوری ریلی بنادر به بخش خصوصی به عنوان پیششرطهای افزایش سهم حملونقل ریلی تأکید شد.
کارشناسان حاضر در این نشست، تکمیل پروژه چابهار ـ زاهدان را یکی از مهمترین گامهای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه افزایش سهم ترانزیت بینالمللی دانستند و خواستار تقویت هماهنگی نهادی میان دستگاههای مسئول شدند.