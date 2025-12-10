پخش زنده
سیزدهمین همایش اسوههای صبر و مقاومت در اراک برگزار و از مادران شهدای قرآنی و بانوان نخبه قرآنی ایثارگران استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سیزدهمین همایش اسوههای صبر و مقاومت در اراک برگزار و در آن از مادران شهدای قرآنی و بانوان نخبه قرآنی ایثارگران استان تجلیل شد.
استاندار مرکزی در این همایش با بیان این که استان مرکزی جایگاهی ویژه در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت دارد، گفت: حضور خانوادههای شهدا، بهویژه مادران و همسران شهدا، جلوهای از صبر و مقاومت است و این بانوان قطعا الگوی دختران و مادران آینده این سرزمین هستند.
مهدی زندیه وکیلی افزود: دعای خیر مادران شهدا سرمایهای معنوی برای اداره کشور و پشتوانهای برای آینده روشن ایران اسلامی است و عشق و دلبستگی عمیق این خانوادهها به راه شهیدان، الگویی ماندگار برای نسلهای آینده است.
ریحانه سادات رئیسی فرزند شهید جمهور سید ابراهیم رئیسی هم با اشاره به اهمیت هویت زن مسلمان در جهان معاصر گفت: هویت زن در تمدن در تمدن اسلامی یکی از ظرفیتهای بی بدیل ماست که در تحقیقات دانشگاههای غربی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
او افزود: مادران بانوان فعال فرهنگی ادامه دهنده راه شهدا و پاسداران پیام ایثار و مقاومت در جامعه امروز هستند.
رئیسی گفت: یاد و راه شهیدان، سرمایهای معنوی و فرهنگی برای آینده ایران اسلامی است و نسل جوان باید این مسیر نورانی را با ایمان و امید ادامه دهد.
او افزود: خانوادههای شهدا با صبر و مقاومت خود، الگویی ماندگار برای جامعه هستند و دعای خیر مادران و همسران شهیدان پشتوانهای ارزشمند برای مسئولان در اداره کشور به شمار میرود.
رییسی با قدردانی از خانوادههای شهدا گفت: استمرار راه شهیدان و پاسداشت یاد آنان، وظیفهای همگانی است که با همدلی و ایمان میتوان آن را به بهترین شکل محقق کرد.
رضا ربیعی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم هدف از برگزاری این همایش ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: سند غیرت و هویت انقلابی استان تقدیم هفت هزار و ۲۰۰ شهید، ۱۶ هزار جانباز و یک هزار آزاده سرافراز است.