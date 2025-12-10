به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های استقلال تهران و ملوان انزلی امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت کوپال ناظمی مقابل هم به میدان رفتند که در پایان ۲ تیم به نتیجه مساوی یک - یک رضایت دادند.

استقلال با این تساوی ۲۱ امتیازی شد و در مکان سوم جدول جای گرفت و در مقابل، ملوان با ۱۸ امتیاز هفتم است.

ورزشگاه: شهدای شهر قدس

گروه داوری: کوپال ناظمی / کمک ها: محمدعلی پورمتقی، محمد عطایی؛ داور چهارم: کیوان علی محمدی / داور VAR: وحید زمانی، کمک داور VAR: غلامرضا ادیبی / ناظر: حسین نجاتی

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب ملوان:

فرزاد طیبی پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، غلامرضا ثابت ایمانی، مهدی جعفری، محمد پاپی، محمد علی نژاد، حسین صادقی و علیرضا رمضانی

سرمربی: مازیار زارع

کارت زرد:

علیرضا کوشکی (۴۱) و منیر الحدادی (۷۱) از استقلال و ابوذر صفرزاده (۴۰) و فرزاد طیبی پور (۶۰+۹۰) از ملوان

شرح گل:

گل اول استقلال(رستم آشورماتوف، دقیقه ۳۲): پاس سعید سحرخیزان در سمت راست به صالح حردانی رسید و کاپیتان آبی‌ها توپ را به روی دروازه ارسال کرد که رستم آشورماتوف، مدافع پیش‌تاخته استقلال با یک ضربه سر موفق شد دروازه ملوان را باز کند. این گل مشکوک به آفساید بود، اما پس از بازبینی تأیید شد.

گل اول ملوان (محمد علی‌نژاد، دقیقه ۶۲): پاس حسین صادقی در گوشه محوطه جریمه به محمد علی‌نژاد رسید. در شرایطی که صالح حردانی برابر این بازیکن بود، علی‌نژاد با ضربه فنی بغل پا توپ را به گوشه دروازه فرستاد و به زیبایی دروازه آدان را باز کرد تا کار به تساوی کشیده شود.



