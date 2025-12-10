رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار بانوان فعال قرآنی، بر نقش تعیین‌کننده بانوان در نمایشگاه بین‌المللی قرآن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی، رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در نشست هم‌اندیشی بانوان فعال قرآنی با قدردانی از زکیه عبدالهیان، مسئول مؤسسه بانوان قرآن‌پژوه و عوامل مؤسسات و کانون‌های قرآنی گفت: بخشی از چالش‌های مطرح‌شده مربوط به حوزه عملیاتی این مراکز است و بخش دیگر به گستره فرهنگ و هنر بازمی‌گردد که باید تا حد توان در خدمت ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) قرار گیرد.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین رسالت وزارت فرهنگ، ارتقای فرهنگ عمومی و بهره‌گیری از گنجینه‌های قرآن کریم است، تصریح کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها، از جمله فعالیت بانوان پژوهشگر، با مشکلاتی مواجه هستیم که باید در اسرع وقت برای آنها راه‌حل ارائه شود.

وی افزود: در همین راستا، تشکیل کارگروه تخصصی بانوان قرآنی ضروری است تا موضوعاتی همچون مجوزها، مسائل مؤسسات، پیشنهاد‌ها و مواردی که باید به دفتر مقام معطم رهبری منعکس شود، به‌صورت منسجم پیگیری شود.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره برخی مشکلات قرآنی که بیش از چهل سال حل‌نشده باقی مانده است، گفت: باید مشخص شود موانع در کدام بخش وجود داشته و چرا تاکنون حل نشده است. آنچه در سوره فرقان نیز به آن اشاره می‌شود، این است که برای مقابله با دشمنان نیازمند جهاد کبیر هستیم و این مسیر مجاهدت، نیاز به تلاش و صبر فراوان دارد.

حجت الاسلام ارباب‌سلیمانی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده بانوان در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، از فعالان این حوزه خواست پیشنهاد‌های خود را برای ارتقای برنامه‌ها، ارائه و شخصیت‌های واجد صلاحیت را معرفی کنند تا سفره فرهنگی ماه مبارک رمضان پربارتر از گذشته شود.

وی افزود: از تجربه آموخته‌ام که انس روزانه با قرآن ضروری است و هر فرد فعال قرآنی باید یک دوره تفسیر را به‌طور کامل طی کند.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر توجه ویژه به موضوع خانواده در کنار فعالیت‌های اجتماعی بانوان تأکید کرد.

حجت الاسلام ارباب‌سلیمانی با اشاره به لزوم صبر و پایداری در مسیر فعالیت‌های فرهنگی گفت: استمرار در عمل، مهم‌تر از آغاز آن است. هر مؤسسه قرآنی یک پایگاه مقابله با تهاجم فرهنگی محسوب می‌شود و باید با قدرت حفظ و حمایت شود.

وی همچنین از پیش‌بینی سرانه حمایتی برای مؤسسات قرآنی در تعامل با مجلس خبر داد و اضافه کرد: اگر امکان پیگیری بودجه‌ای فراهم باشد، دریغ نخواهیم کرد تا منابع به‌صورت واقعی و مؤثر به مؤسسات برسد.

معاون وزیر فرهنگ در پایان بر استمرار جلسات کاری و آمادگی وزارتخانه برای گشودن افق‌های جدید در حوزه فعالیت‌های قرآنی بانوان تأکید کرد.