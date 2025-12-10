پخش زنده
دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مشترک این موسسه رازی و سازمان دامپزشکی در زمینه بیماریهای طیور، از جمله سندرم تنفسی و واکسن آنتروتوکسمی شترمرغ ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون تحقیقات و فناوری موسسه رازی در نشست ارائه دستاوردهای علمی-تحقیقاتی مشترک موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی و سازمان دامپزشکی کشور به اهمیت رویکرد "سلامت واحد" (One Health) در حوزههای دامپزشکی، پزشکی و محیط زیست اشاره کرد و بر لزوم توجه بیشتر به این موضوع در سیاستگذاریهای کلان کشور تاکید کرد.
سهیلا مرادی بیدهندی با اشاره به همکاریهای مستمر موسسه رازی با سازمان دامپزشکی و سازمانهایی مانند اتکاء، افزود: این همکاریها از سال ۱۴۰۱ توسعه یافته و منجر به برگزاری جلسات متعدد و اجرای طرح های تحقیقاتی متنوع با توجه به اولویتهای سازمان دامپزشکی و نیازهای کشور شده است.
وی با اشاره به انتخاب رئیس سازمان دامپزشکی به عنوان رئیس شورا و رئیس موسسه رازی به عنوان دبیر شورای راهبردی تحقیقات، آموزش و ترویج دامپزشکی در سال ۱۴۰۱، هدف این شورا را تقویت همکاریها و تبادل دستاوردهای علمی بین موسسه رازی و سازمان دامپزشکی برای حل مشکلات کشور عنوان کرد.
معاون تحقیقات و فناوری موسسه رازی این نشست را نمونهای از همکاریهای موفق میان سازمانی دانست و ابراز امیدواری کرد که این همکاریها به نتایج مطلوبتری در آینده منتهی شود.
مرادی بیدهندی از تمامی همکاران در سازمان دامپزشکی، دانشگاهها و موسسات پژوهشی برای همدلی و همکاریهای موثر در حل مشکلات کشور قدردانی کرد و گفت:موسسه رازی با تکمیل زیرساختهای لازم در شعبه مرند، برای نخستین بار در کشور، تولید انبوه واکسن آنفلوانزای فوقحاد پرندگان را آغاز میکند. این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از صنعت طیور و تامین امنیت غذایی کشور است.
مدیر حوزه ریاست و مشاور رئیس موسسه رازی نیز در حاشیه این نشست اعلام کرد که زیرساختهای تولید واکسن آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در شعبه مرند تکمیل شده و تولید انبوه این واکسن بهزودی آغاز خواهد شد.
مرتضی اکبریان،افزود: در شعبه مرند، تمامی زیرساختهای لازم برای تولید انبوه واکسن آنفلوانزای فوقحاد پرندگان فراهم شده است.
وی گفت: در آخرین بازدید هیئترئیسه از شعبه شمالغرب کشور، اقدامات نهایی برای راهاندازی این خط تولید انجام شد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آغاز تولید این واکسن باشیم.
مدیر حوزه ریاست و مشاور رئیس موسسه رازی هدف از تولید این واکسن را حمایت از مزارع طیور کشور در برابر بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان عنوان کرد.
مرتضی اکبریان با اشاره به نیاز کشورهای منطقه به واکسنهای طیور، از رویکرد صادرات محور این موسسه در تولید واکسنهای جدید خبر داد.
وی افزود: شعبه شیراز به دلیل برخورداری از گواهینامه GMP و فعالیت در حوزه واکسنهای ویروسی، بهترین گزینه برای صادرات واکسنهای جدید محسوب میشود.
مدیر حوزه ریاست و مشاور رئیس موسسه رازی گفت: بسیاری از کشورهای خریدار واکسن، بهطور مشخص این گواهی را خواستار هستند و شعبه شیراز ظرفیت لازم را برای توسعه بازارهای صادراتی دارد.
مرتضی اکبریان، همچنین از برنامهریزی برای افزودن سویه G۷ به واکسن دوگانه نیوکاسل–آنفلوانزا خبر داد و افزود: اکنون واکسن مبتنی بر سویه V۴ تولید میشود. بهروزرسانی سویهها میتواند هم فروش داخلی را افزایش دهد و هم ظرفیت صادرات را بالا ببرد.