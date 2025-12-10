به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی و مقایسه شاخص‌های کیفیت هوای امروز نشان می‌دهد که وضعیت آلودگی هوا در بسیاری از شهر‌های صنعتی، از ساعت ۰۶:۰۰ صبح تا ساعت ۱۶:۰۰ روندی رو به بهبود داشته است. اگرچه کیفیت هوا همچنان در برخی کلان‌شهر‌ها نامطلوب است، اما شدت آلودگی در مقایسه با ساعات اولیه صبح کاهش یافته است.

در مشهد؛ میزان آلودگی هوا از وضعیت قرمز به نارنجی کاهش داشت، به طوریکه صبح امروز با شاخص ۱۶۳ در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه گروه‌ها) قرار داشت، اما تا ساعت ۱۶، شاخص به ۱۴۹ رسید و شهر وارد وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) شد؛ تغییری که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه آلاینده‌ها در طول روز است. اصفهان، تهران، کرج و اهواز نیز کاهش آلودگی را تجربه کردند. در چندین شهر بزرگ دیگر نیز کاهش شاخص‌های آلودگی به شرح ذیل است:

اصفهان: از ۱۵۹ صبح به ۱۲۶ عصر (از قرمز به نارنجی) کرج: از ۱۵۱ صبح به ۱۰۱ عصر (از نارنجی به نارنجی با آلودگی کمتر) تهران: از ۱۴۵ صبح به ۸۷ عصر (از نارنجی به زرد – قابل قبول) اهواز: از ۱۳۳ صبح به ۹۱ عصر (از نارنجی به زرد قابل قبول)

این کاهش آلودگی هوا عمدتاً ناشی از بارش باران و وزش باد است. در شهر‌های تبریز، اراک و ارومیه نیز وضعیت کلی هوا مطلوب‌تر بوده است، تبریز در شرایط قابل قبول و ارومیه و اراک (به رنگ سبز)، وضعیت پاک رسیدند.