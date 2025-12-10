پخش زنده
امروز: -
فردا بیستم جمادی الثانی سالروز میلاد سرور زنان عالم و دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بیستم جمادی الثانی سالروز ولادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) است، بانویی آراسته به والاترین خصوصیات که سالروز ولادتش به نام روز زن و مادر ثبت شده است؛ و این گلهای سرزنده و باطراوتی که این روزها مقصدشان مشخص است؛ شاخه گل یا دسته گلهایی که قرار است هرکدام خانهای را به نام زن و به یاد مقام مادر معطر کند.
حضرت فاطمه (س) نهتنها الگوی برترین فضایل انسانی، بلکه نماد ایمان، صبر و کرامت در تاریخ اسلام است.
سادهزیستی، دفاع از حق و حقیقت و نقش مؤثر ایشان در خانواده، امروز بیش از هر زمان دیگری باید در جامعه مرور شود.
سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) فرصتی است برای بازخوانی سبک زندگی بانویی که مسیر تعالی انسان را در پرتو ایمان، اخلاق و آگاهی ترسیم کرد، بانویی که نام و سیرهاش، همواره الهامبخش نسلها بوده و خواهد بود.