به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان؛ مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۴۸ ساعت گذشته بارش در لالی ۸۹.۳، گتوند ۶۸.۶ و حسنیه اندیمشک ۶۰.۷ میلی متر ثبت شد.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه در این مدت میزان بارش در دزفول ۳۷.۹، شوش ۳۵، مسجد سلیمان ۳۱.۸، بستان ۳۱ و شوشتر ۲۱.۴ میلی متر ثبت شده است، ادامه داد: باران در هندیجان ۱۹.۸، ایستگاه کشاورزی اهواز ۱۶، دهدز ۱۵.۶، ایذه ۱۵.۳، اهواز ۱۱.۳، رامهرمز ۱۰.۴، ماهشهر ۱۰.۴، بهبهان ۸.۸، آغاجاری ۸.۷، شادگان ۶.۵، امیدیه ۶، آبادان ۵ و رامشیر ۲.۸ میلی متر باران بارید.