به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این بازی که در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد، شاگردان پیروز قربانی دو بر یک نتیجه را به شاگردان سعید اخباری واگذار کردند.

گل فجر را امیر اسلان مطهری در دقیقه ۷۱ به ثمر رساند.

گل‌های چادرملو اردکان یزد را سیروس صادقیان در دقیقه ۶۲ و ماریو نیکولاس اتازو در دقیقه ۸۸ از روی نقطه پنالتی به ثمر رساندند.

فجر سپاسی با ۱۵ امتیاز در رده نهم جدول باقی ماند.