همزمان با جشنواره حضرت علیاکبر (ع) و روز جوان سرباز، در مراسمی از سربازان نمونه شهرستان مهاباد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تکریم و تجلیل از مدافعان امنیت کشور در جشنواره حضرت علیاکبر (ع) و روز جوان سرباز؛ پیشگامان عرصه جهاد و ایثار که آماده دفاع همهجانبه از تمامیت ارضی و کیان اسلام هستند.
رویدادی که با هدف پاسداشت نقش جوانان متعهد نیروهای مسلح در تأمین امنیت و خدمترسانی برگزار شد.
جوانان سربازی که با روحیه مسئولیتپذیری و انگیزه خدمت، ستون اصلی امنیت اجتماعی، ولایتمدار و زمانشناس هستند.