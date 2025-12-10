به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تکریم و تجلیل از مدافعان امنیت کشور در جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) و روز جوان سرباز؛ پیشگامان عرصه جهاد و ایثار که آماده دفاع همه‌جانبه از تمامیت ارضی و کیان اسلام هستند.

رویدادی که با هدف پاسداشت نقش جوانان متعهد نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت و خدمت‌رسانی برگزار شد.

جوانان سربازی که با روحیه مسئولیت‌پذیری و انگیزه خدمت، ستون اصلی امنیت اجتماعی، ولایتمدار و زمان‌شناس هستند.