فدراسیون کاراته ضمن پرداخت پاداش نقدی به طلاییهای رقابتهای قهرمانی کشور، از قهرمانان برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نفرات اول مسابقات کاتا و کومیته دختران و پسران رقابتهای کاراته قهرمانی کشور که موفق به کسب مدال طلای این دوره شوند، مبلغ ۲۰ میلیون تومان از سوی فدراسیون پاداش دریافت میکنند. همچنین قهرمانان هر بخش به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
رقابتهای انتخابی تیم ملی کومیته آقایان از امروز ۱۹ آذر آغاز شده و تا ۲۳ آذر ۱۴۰۴ در سالن شهید کبگانیان تهران ادامه خواهد داشت. پیکارهای کومیته بانوان نیز ۲۴ تا ۲۸ آذر در همین سالن برگزار میشود.
مسابقات انتخابی کاتا انفرادی ۲ دی در بخش آقایان و ۳ و ۴ دی در بخش بانوان به میزبانی استان همدان انجام خواهد شد. زمان و مکان برگزاری رقابتهای کاتا تیمی نیز متعاقباً اعلام میشود.