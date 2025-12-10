به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بالاخره پاییز امسال در آخرین روز‌های خود آنچه مدت‌ها انتظارش را داشتیم به ارمغان آورد و بارش باران تشنگی چندین ماهه زمین را سیراب و برف هم نوید زمستانی سفیدتر داد. در این میان، اما آبگرفتگی معابر و لغزنده شدن جاده‌ها مشکلاتی ایجاد کرد.

پس از روز‌های طولانی بی‌بارشی، بالاخره بارش باران حال و هوای مهاباد را پاییزی و موجی از خوشحالی را میان مردم ایجاد کرد.

دیگر شهر‌های منطقه هم از سخاوت آسمان بی بهره نبودند و بارش برف و باران بیشتر مناطق مختلف آذربایجانغربی را فراگرفت.

اما در این هوای بارانی و در گوشه‌ای دیگر از شهر پاکبانان شهرداری مهاباد بی‌وقفه مشغول کارند.

معابر مناطق موکریان و جانبازان هم با آبگرفتگی روبه رو شد که عوامل خدمات شهرداری در حال رفع مشکل هستند.

حسن گیته، معاون خدمات شهرداری مهاباد گفت: بارش‌های چند روز اخیر انتظار چند ماهه مردم مهاباد را به شوق تبدیل کرده و امیدوارند با تداوم بارش‌ها، شاهد پرآب‌تر شدن سد شهر باشند هرچند که این بارش‌ها فعالیت پاکبانان و مأموران شهرداری را چند برابر کرد.