به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ به گفته «غلامی» مسئول درمانگاه شبانه روزی آبدانان این زباله‌ها سه ماه است به علت اتمام قرارداد شرکت های ذی ربط جمع آوری نشده اند و در مراکز درمانی انباشت و یا در در فضای باز رها شده‌ اند.

‌بر اساس مقررات، جمع‌آوری و بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی و دفن و مدیریت نهایی زباله‌ها پس از انجام بی‌خطرسازی از مسئولیت های اصلی مدیریت زباله‌های عفونی است، با این حال برخی مراکز درمانی بدون انجام بی‌خطرسازی، زباله‌های عفونی خود را در طبیعت رها می‌کنند که این کار می‌تواند خطرات جدی برای سلامت مردم و محیط‌زیست ایجاد کند.

«علی نیکونهاد» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پاسخ تلفنی خود در این خصوص، با اشاره به اینکه مدتی است که زباله های عفونی درمانگاه ها و دندانپزشکی های سطح شهر توسط، دانشگاه علوم پزشکی جمع آوری نمی شود گفت: نهادهای خصوصی نیز تنها در صورتی وارد فرآیند می‌شوند که مرکز درمانی دستگاه بی‌خطرسازی نداشته باشد، در این موارد، مرکز باید یا با بیمارستان دارای دستگاه قرارداد ببندد، یا از شرکت خصوصی معتبر برای بی‌خطرسازی زباله استفاده کند.