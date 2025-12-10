ویژه برنامه «امشب» همزمان با روز مادر با حضور جمعی از بانوان اهل هنر، ورزش و فرهنگ همراه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه برنامه «امشب» به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز زن چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این ویژه برنامه میزبان بانوان اهل فرهنگ، هنر و ورزش و همچنین خانواده شهیدان خواهد بود.

در این برنامه گیتی معینی، مینو مداح و ندا شهسواری ورزشکار و همچنین جمع دیگری از مهمانان و فعالان زن در حوزه‌های مختلف حضور دارند.

«امشب» با اجرای محمدحسین مولایی در هر قسمت میزبان اهالی فرهنگ و هنر است و تلاش دارد در گفت‌و‌گو با چهره‌های فرهنگی و هنری درباره سوژه‌های فرهنگی گفت‌و‌گو کند و با طراحی آیتم‌های مختلف ساعتی را برای حال خوب و آرامش شبانگاهی خانواده‌ها فراهم آورد.

در این برنامه بینندگان از کتاب‌های مورد علاقه شان می‌گویند و پیشنهاد‌های مختلفی برای کتاب‌خوانی مطرح می‌شود.

در این برنامه داوود نماینده گویندگی و خوانش بخش ثابتی از جمله خطبه‌های حضرت امیرالمومنین (ع) و همچنین متون کهن ادبیات فارسی را بر عهده دارد و همچنین محمدرضا طهماسبی از دیگر مجریان برنامه است.

محمدحسین بزرگی و محسن رسولی تهیه کنندگان مشترک و حسین طاهری سردبیر برنامه «امشب» هستند که شنبه، دوشنبه و چهارشنبه روی آنتن شبکه یک می‌رود.