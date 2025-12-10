پخش زنده
امروز: -
افزایش مبتلایان به آنفلوانزا در آذربایجانغربی در یک هفته گذشته پنج برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره درمان بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی با اشاره به افزایش پنج برابری مبتلایان به آنفلوانزا در استان طی یک هفته گذشته گفت: بیماری فصلی آنفلوانزا امسال با سویه جهش یافته افراد زیادی را درگیر کرده و مدت درمان آن هم طولانیتر شده است.
با افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا، مراکز درمانی شهرستان مهاباد هم شلوغتر شده، بیماری ویروسی که امسال با سویهای جدید آمده و خیلیها را مبتلا کرده است.
احسان ریختهگر، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی هم گفت: تزریق واکسن همچنان کارآمدترین ابزارمقابله با آنفلوانزاست؛ اما در کنار واکسن، رعایت توصیههای ساده نیز میتواند احتمال ابتلا را کاهش دهد.
صاحب نظران میگویند پس از سرماخوردگی معمولی، آنفلوانزا یکی از شایعترین عفونتهای ویروسی دستگاه تنفسی به شمار میرود.