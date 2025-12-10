به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استان گلستان با داشتن ۳۵۰ هزار کلونی زنبور عسل یکی از قطب‌های تولید عسل در کشور است. در رویداد ملی ایران جان این هفته ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان گلستان از قاب شبکه‌های رسانه ملی منعکس می‌شود.

عسل نمدار، یعنی عسلی که از درخت جنگلی نمدار تولید می‌شود، درختی که در جهان، زیست آن عمدتاً در جنگل‌های هیرکانی است.

به جز عسل، محصولات متفاوتی از زنبور‌های عسل گرفته می‌شود.

در استان گلستان ۳۵۰ هزار کلونی عسل وجود دارد و بیش از سه هزار و ۳۰۰ زنبوردار در این زمینه فعالیت می‌کنند.